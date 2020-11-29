Ленобласть выделит в 2021 году 4 млрд рублей на поддержку семей

По итогам 2020 года, область направила на помощь семьям 3,8 млрд рублей. В следующем году эта сумма увеличится на 200 млн рублей.

По поручению Александра Дрозденко, губернатора Ленинградской области сейчас в регионе увеличено единовременное пособие первого ребенка до 33 тысячи рублей, второго ребенка — до 44 тысяч рублей и на третьего — до 55 тысяч рублей.

Также для жительниц Ленобласти действуют ежемесячные федеральные и региональные выплаты. В сумме на ребенка ежемесячно может приходить на счет 15 000 рублей. На данный момент в регионе эти выплаты получают 24 547 семей.