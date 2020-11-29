В Санкт-Петербурге все больше зараженных коронавирусом стало попадать в больницы.

На этой неделе в Санкт-Петербурге на 9,2 % выросло число госпитализаций с коронавирусной инфекцией. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«За неделю в перепрофилированные стационары поступило 5486 больных. 25 ноября был зафиксирован абсолютный рекорд госпитализаций с начала пандемии – 917 человек, что создает беспрецедентную нагрузку на стационарную службу города», — написал он.

Лисовец отметил, что городские власти намерены в дальнейшем перепрофилировать ряд больниц для инфицированных COVID-19.