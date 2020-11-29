В 2021 году в кронштадтском парке «Патриот» начнется строительство выставочного комплекса для военно-морских салонов.

В Кронштадте планируют создать выставочный комплекс для проведения военно-морских салонов. Он появится в парке «Патриот», строительные работы должны начаться в следующем году. Об этом пишет «РИА Новости».

Как отметил президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу, российский президент Владимир Путин уже одобрил строительство комплекса. В дальнейшем на острове появятся большой океанариум, канатная дорога и подводная гостиница.