Гражданка Узбекистана зарезала соотечественника в Новом Свете

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Гатчинского района 27 ноября около 19:00 сообщили о поножовщине в поселке Новый Свет.

В квартире дома № 34 сотрудники полиции нашли труп 35-летнего уроженца Узбекистана. Осмотр показал, что он умер от удара ножом. Предполагаемый убийца задержан – это 35-летняя уроженка Узбекистана Гулистон.

Она находилась в двух кварталах от места преступления. Увидев полицейских, попыталась сбежать, но ее догнали. По предварительным данным, женщина убила соотечественника во время ссоры.

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30.11.2020 58
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