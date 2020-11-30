Гражданка Узбекистана зарезала соотечественника в Новом Свете

В полицию Гатчинского района 27 ноября около 19:00 сообщили о поножовщине в поселке Новый Свет.

В квартире дома № 34 сотрудники полиции нашли труп 35-летнего уроженца Узбекистана. Осмотр показал, что он умер от удара ножом. Предполагаемый убийца задержан – это 35-летняя уроженка Узбекистана Гулистон.

Она находилась в двух кварталах от места преступления. Увидев полицейских, попыталась сбежать, но ее догнали. По предварительным данным, женщина убила соотечественника во время ссоры.