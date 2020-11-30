В Заречном парке в Луге создали новые места притяжения

Инициатором создания одного из них стала местная жительница Анна — девушка с ограниченными возможностями.

Новый арт-объект — береза, которую бережно поддерживают ладони девушка назвала «Мир в руках человека». Она символизирует добро и любовь, которые нужно бережно хранить и защищать. В открытии арт-объекта и посадке березы приняли участие заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленобласти Екатерина Степанова, замглавы администрации Лужского района Светлана Лапина и Евгений Кузьмин.

Также в парке проложены насыпные дорожки, разбиты уютные зоны отдыха с малыми архитектурными формами и установлены арт-объекты. Построен новый мост, соединивший Заречный парк с улицами Болотная и Красной Артиллерии.

Напомним, что Заречный парк – одно из любимых мест культурно-массового отдыха жителей Лужского городского поселения. Традиционно здесь проходили городские народные гуляния, концертные и игровые программы для различных возрастных групп населения, посвященные общероссийским праздникам. Общая площадь территории парка составляет около 4 га.

Проект реализован благодаря победе Луги во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2019 году проект реконструкции Заречного парка стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Луга получила грант в размере 75 млн рублей, плюс финансовую поддержку из бюджета Ленобласти — 30 млн рублей, и еще 3 млн — из внебюджетных источников.