Матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет на пустом стадионе

Один из матчей 17-го тура чемпионата РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» состоится в Петербурге без фанатов. Решение вызвано постановлением руководством Северной столицы.

Игра пройдет 5 декабря в 19:00 на «Газпром Арене». Вместе с тем, один из следующих матчей в рамках данной лиги против команды «Боруссии» уже состоится с заполненными трибунами.