Матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет на пустом стадионе

Один из матчей 17-го тура чемпионата РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» состоится в Петербурге без фанатов. Решение вызвано постановлением руководством Северной столицы.
Игра пройдет 5 декабря в 19:00 на «Газпром Арене». Вместе с тем, один из следующих матчей в рамках данной лиги против команды «Боруссии» уже состоится с заполненными трибунами.
«По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА», — рассказали в пресс-службе «Зенита».