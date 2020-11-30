«Славу матери» и «Отцовскую доблесть» вручили в Ленобласти онлайн

Губернатор Ленобласти в этом году поздравил многодетных родителей в онлайн формате, а награды «Слава матери» и «Отцовская доблесть» им вручили главы администраций районов на местах. Всему виной COVID-19

«Мне всегда приятно проводить эти торжественные мероприятия, потому что я заряжаюсь позитивной энергетикой от наших многодетных семей. Улыбки детей, оптимизм мамы и папы всегда вызывают огромное уважение и позитивные чувства. Надеюсь, от того, что у нас церемония в режиме онлайн, менее теплой она не станет. Такой способ мы применяем для того, чтобы уберечь наши уважаемые семьи», — отметил Александр Дрохденко.

Знак отличия «Слава матери» и премию в 100 тысяч рублей в 2020 году получили 16 жительниц региона. Знак отличия «Отцовская доблесть» и премию в 100 тысяч рублей получили в этом году 9 мужчин. Все они воспитывают одновременно пятерых и более детей.

Также две семьи из Выборгского и Гатчинского районов вместе со знаками отличия получили сертификаты на выплату 3 млн рублей для приобретения жилья, в этих семьях родились тройняшки.

Дипломы победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» получила семья Кацель Александра Анатольевича и Анны Владимировны из Тосненского район. Всероссийский конкурс «Семья года» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации вот уже второй год подряд. Всего в конкурсе в 2020 году приняли участие порядка 3 тысяч российских семей.

Как уже писал ivbg.ru, что в 2017 году награды получили 14 многодетных матерей и 13 многодетных отцов, в 2018 году наградили 13 матерей и 12 отцов. Список награжденных в 2019 году доступен по ссылке. Всего с 2007 года награду получили 367 матерей, а с 2014 года знаком «Отцовская доблесть» награждены 67 отцов.

С 2020 года в Ленобласти повысились единовременные выплаты на рождение детей — на первого ребенка — 33 тысячи, второго — 44, и третьего — 55 тысяч рублей. Рост размеров пособия составил на 1-го ребенка — 10%, на 2-го — 46,7%, на 3-го и последующих — 83,3%.

Помимо того, для многодетных семей был установлен единый критерий нуждаемости, равняющийся 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2020 году 31 900 руб.), по которому определяется право на получение ежемесячной денежной компенсации части расходов, касающихся оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.