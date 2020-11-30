Больницы Ленобласти получат 14 санитарных автомобилей

Александр Дрозденко передал ключи Тосненской и Выборгской больнице.

Санитарные автомобили Lada Ларгус «Медслужба М2» поступили в больницы Ленинградской области. Всего выделено 14 машин, на закупку которых потратили 18 млн руб. Из них две машины оказались в Тосненской и Выборгской больнице. Еще четыре автомобиля попадут к врачам к концу года.

«Закупая автомобили для первичного звена, регион снимает проблему с посещениями участковыми врачами пациентов, которые наблюдаются на дому. Сегодня этот вопрос стоит наиболее остро, так как во время пандемии нагрузка на терапевтов возросла в 2-3 раза», — рассказал Александр Дрозденко.

Губернатор Ленобласти вручил ключи сотрудникам больниц. В 2021 году планируют закупить 180 автомобилей скорой помощи, а в 2022 году – 30 машин.