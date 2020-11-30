Министерство просвещения предложило использовать «ВКонтакте» и «Одноклассники» для дистанционных занятий во время карантина, поскольку данные соцсети удобны для групповых звонков.

Министерство просвещения порекомендовало во время пандемии проводить дистанционные занятия «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Социальные сети хорошо известны и ученикам, и учителям, что делает их удобными помощниками. Вместе мы работаем над тем, чтобы справиться со всеми сложностями, которые возникли из-за пандемии», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что «Вконтакте» удобен для видеозвонков — с их помощью в этой соцсети можно проводить собрания для 128 человек — а «Одноклассники» позволяют присоединиться к звонку по ссылке.