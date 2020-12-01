На КАД произошла массовая авария — фото

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 1 декабря, на 24 километре внутреннего кольца КАД.

Столкнулись иномарка, легковой автомобиль и автобус. Как видно на кадрах, серьезные повреждения получил автомобиль Mitsubishi. По предварительным данным, пострадал один человек. Экстренные службы уже работают на месте ДТП.

Фото: Глеб Егоров, ДТП и ЧП|СПб, ВК
На КАД произошла массовая авария - фото
На КАД произошла массовая авария - фото
На КАД произошла массовая авария - фото
На КАД произошла массовая авария - фото
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На КАД произошла массовая авария - фото
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18.11.2020 541

 

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