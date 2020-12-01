На КАД произошла массовая авария — фото

Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 1 декабря, на 24 километре внутреннего кольца КАД.

Столкнулись иномарка, легковой автомобиль и автобус. Как видно на кадрах, серьезные повреждения получил автомобиль Mitsubishi. По предварительным данным, пострадал один человек. Экстренные службы уже работают на месте ДТП.

Фото: Глеб Егоров, ДТП и ЧП|СПб, ВК