Между знаменитыми российскими музыкантами — Бастой и Сергеем Шнуровым произошел конфликт. В инстаграмме они обменялись оскорбительными стихотворениями.

Своеобразная дуэль случилась 1 декабря. Все началось с оскорблений со стороны Шнура, он назвал репера «полицаем», ответ не заставил себя долго ждать – Баста назвал Сергея Шнурова «стукачком», и «девочкой».

Изначальная причина конфликта между звездами произошла 20 ноября, на шоу «Голос». Спустя две недели конфликт обрел новую силу после того, как главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о закрытии Ледового дворца после концерта Басты.