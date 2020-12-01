Петербургский хирург спас младенца с редкой патологией

Петербургский медик провел операцию младенцу, который родился отдельно от своих органов.

Операция прошла в столице Чечни — в городе Грозный. Только появившемуся на свет младенцу уже ничего не грозит. Детский хирург Романа Ти совместно с чеченскими коллегами спасли жизнь юному маленькому пациенту.

Ребенок родился с ужасной патологией, при родах его органы пищеварения находились отдельно. Врачи сумели провести операцию за 1,5 часа.