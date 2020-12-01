МЧС предложило многократно увеличить штрафы за лесные пожары

На федеральном портале нормативных правовых актов появился законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за вред окружающей среде.

Изменения хотят внести в статью уголовного кодекса об уничтожении или повреждении лесных насаждений. Помимо увеличения штрафа на 100 тыс. рублей, который в случае принятия законопроекта составит от 300 до 500 тыс., также увеличится максимальный срок уголовной ответственности — до четырех лет.

Стоит также отметить, что уголовное дело будет возбуждаться, если лесной среде будет нанесен ущерб на сумму более чем на 5 тыс. рублей.