Более 130 детей суррогатных матерей, остававшихся в Санкт-Петербурге, уже отдали родителям

Более 130 детей, рождённых суррогатными матерями и остававшихся в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом, уже передали иностранным родителям, еще около 60 детей остаются под опекой, сообщает пресс-служба городского уполномоченного по правам ребёнка.

Ограничение въезда в Россию привело к тому, что младенцы, рождённые в России по договору о суррогатном материнстве для иностранцев, не могли воссоединиться со своими биологическими родителями. Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина несколько месяцев занималась решением этого вопроса.

«По состоянию на 1 декабря можно с уверенностью сказать, что благодаря проведенным действиям и неравнодушию всех участников процесса были достигнуты положительные результаты. С сентября родителям передано 136 малышей, 14 из них находились в Доме ребёнка №3. Все они благополучно улетели на родину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на особом контроле Митяниной находится учёт новорождённых. В частности, проводится ежемесячный мониторинг информации о количестве детей, рождённых суррогатными матерями, в каких учреждениях они появляются на свет, кому передаются и на какой адрес выписываются, обеспечены ли они медицинским патронажем. Совместно с органами опеки и попечительства шла проверка условий проживания более 30 суррогатных младенцев, уход за которыми осуществляли няни по доверенности законных представителей. Было оказано содействие в обеспечении 10 детей медицинским патронажем. В результате проверки по показаниям врачей они были госпитализированы в детскую больницу.

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По данным детского омбудсмена, под опекой агентств, оказывающих услуги по договору о суррогатном материнстве, которые взаимодействуют с уполномоченным по правам ребёнка в Петербурге, остаётся еще около 60 детей, из них 31 ребёнок — в Доме ребёнка №3.