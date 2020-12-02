Более 130 детей суррогатных матерей, остававшихся в Санкт-Петербурге, уже отдали родителям

Более 130 детей, рождённых суррогатными матерями и остававшихся в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом, уже передали иностранным родителям, еще около 60 детей остаются под опекой, сообщает пресс-служба городского уполномоченного по правам ребёнка.
Ограничение въезда в Россию привело к тому, что младенцы, рождённые в России по договору о суррогатном материнстве для иностранцев, не могли воссоединиться со своими биологическими родителями. Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина несколько месяцев занималась решением этого вопроса.
Отмечается, что на особом контроле Митяниной находится учёт новорождённых. В частности, проводится ежемесячный мониторинг информации о количестве детей, рождённых суррогатными матерями, в каких учреждениях они появляются на свет, кому передаются и на какой адрес выписываются, обеспечены ли они медицинским патронажем. Совместно с органами опеки и попечительства шла проверка условий проживания более 30 суррогатных младенцев, уход за которыми осуществляли няни по доверенности законных представителей. Было оказано содействие в обеспечении 10 детей медицинским патронажем. В результате проверки по показаниям врачей они были госпитализированы в детскую больницу.
По данным детского омбудсмена, под опекой агентств, оказывающих услуги по договору о суррогатном материнстве, которые взаимодействуют с уполномоченным по правам ребёнка в Петербурге, остаётся еще около 60 детей, из них 31 ребёнок — в Доме ребёнка №3.