Мужчина погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге

Мужчина погиб при пожаре в квартире дома в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
«Первого декабря в 16:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, улица Громова, 12. В трёхкомнатной отдельной квартире происходило горение в двух комнатах и коридоре на общей площади 28 квадратных метров. Погиб мужчина 1970 года рождения», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, с балкона четвёртого этажа пожарные эвакуировали женщину, еще 20 человек вывели по маршевой лестнице.
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30.11.2020 119
В 16:59 пожар был ликвидирован.