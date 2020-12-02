В День Неизвестного солдата в Ленобласти пройдут уроки мужества, митинги и концерт

Уже завтра, 3 декабря, в регионе вспомнят героев Великой Отечественной Войны.

Волонтеры и активисты Гатчины, Тосно, Подпорожья, поселка Большая Ижора Ломоносовского района, Дубровского городского поселения Всеволожского района возложат цветы к могилам и памятникам неизвестному солдату.

В школах, библиотеках, Домах молодежи Ленобласти юным ленинградцам расскажут о воинской доблести и о самых тяжелых и переломных боях за Ленинград.

Ленинградский государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» в 19.00 начнет онлайн-трансляцию концерта на официальном сайте и на страницах в «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram».

Напомним, что День Неизвестного Солдата отмечают в России с 2014 года. В этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля. Государственная дума установила этот день в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.