Лимонадный завод «Воды Лагидзе» возобновил работу в Тихвине

Автор: Сергей Агутин
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Время, потраченное инвесторами и собственниками завода на судебные тяжбы, завод использовал для заключения контрактов с федеральными сетями «Лента», «Верного», «Азбука Вкуса» и другими.

Воды Лагидзе
Фото: пресс-служба администрации Тихвинского района

Теперь продукция ООО «Воды Лагидзе» представлена в ассортименте федеральных сетевых магазинов. За сутки завод производит около 1 миллиона бутылок. На предприятии работают 50 человек.

Технологи ООО «Воды Лагидзе» получили сертификат от Роспотребнадзора, закрепляющий срок годности продукции на 365 дней. В будущем завод будет выпускать лимонады для больных сахарным диабетом.

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02.12.2020 37
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