Время, потраченное инвесторами и собственниками завода на судебные тяжбы, завод использовал для заключения контрактов с федеральными сетями «Лента», «Верного», «Азбука Вкуса» и другими.

Теперь продукция ООО «Воды Лагидзе» представлена в ассортименте федеральных сетевых магазинов. За сутки завод производит около 1 миллиона бутылок. На предприятии работают 50 человек.

Технологи ООО «Воды Лагидзе» получили сертификат от Роспотребнадзора, закрепляющий срок годности продукции на 365 дней. В будущем завод будет выпускать лимонады для больных сахарным диабетом.