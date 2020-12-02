Пенсионерка из Волосово получила кредит в 200 тысяч вместо новых окон

В полицию Волосовского района 30 ноября обратилась 67-летняя жительница Волосово. Мошенник предложил ей обновить окна со скидкой, а на подписание дал кредитный договор.

В ее квартиру дома по на улице Красных Командиров постучался неизвестный. Он предложил установить стеклопакеты со скидкой. Женщина подписала документы. Позже выяснилось, что вместо контракта она оформила кредит на 200 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что задержан мужчина, подозреваемый в ограблении жителя Сертолово на остановке в СНТ «Выборжец» 21 ноября 2020 года.