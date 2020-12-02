Предпринимателям Ленобласти необходимо поучаствовать в переписи

В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса. Процедура необходима для актуализации перечня действующих бизнесов и создания программ их поддержки.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится в России один раз каждые пять лет. Участие в ней обязательно.

Для этого представителям малого бизнеса необходимо до 1 апреля 2021 года заполнить электронную анкету на Госуслугах, сайтах Росстата и операторов электронного документооборота. Возможность подать данные в органы статистики в бумажном виде сохраняется.

На момент подготовки публикации в Ленинградской области действуют более 63,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. На них трудоустроены около 205 тысяч человек.