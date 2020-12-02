Дрозденко рассказал, какие ограничения ожидают Ленобласть 31 декабря и в январе

О дополнительных ограничениях для гостей и жителей Ленинградской области 31 декабря и в первые дни января рассказал 2 декабря Александр Дрозденко.

Работа общепита в гостиницах, кемпингах, отелях, спортбазах, турбазах, домах отдыха и пансионатах в ночь с 31 декабря на 1 января будет разрешена до 02:00. Все остальные заведения будут работать до 23:00.

В период с 1 по 5 января будут закрыты фудкорты. Мера призвана предотвратить образования толпы в «Мегах».

«Других ограничений мы вводить особо не планируем, за исключением того, что все свои массовые мероприятия мы отменили», – сообщил Александр Дрозденко