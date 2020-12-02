Московский районный суд Петербурга рассмотрел жалобу женщины, на которую ополчились односельчане после газетной заметки.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску жительницы деревни Красные Прологи Натальи Жагло, которая потребовала материальную компенсацию за опозорившую ее заметку в газете. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Инцидент произошел еще в июне прошлого года, когда о Наталье написали в газете «Сельская Новь». В публикации говорилось, что женщина избила жителя деревни Красные Прологи, после чего заставила его извиниться перед ней. Спустя месяц против селянки возбудили уголовное дело, через полгода его закрыли — отсутствовал состав преступления. Тем не менее, произошедшее нанесло урон репутации Натальи — на нее стали косо смотреть соседи.

За свои моральные страдания селянка потребовала 500 тысяч рублей. Также она добивалась, чтобы в газете опубликовали опровержение той заметки. Суд взыскал в пользу истицы 50 тысяч рублей компенсации и 10 тысяч рублей возмещения расходов на представителя.