Ленобласть направит 1,7 млрд рублей на питание школьников в 2021 году

Постановление о продлении на 2021 год обеспечения горячим питанием школьников в регионе подписал Александр Дрозденко. Средства – 1,7 млрд рублей – выделены из областного бюджета.

С сентября 2020 года в Ленобласти учащиеся 1-4 классов, а также дети-льготники до 11-го класса получают бесплатное горячее питание в школах. Всего обеды предоставляются 94 тысячам учеников. Из них около 78 тысяч – учащиеся начальной школы, 16 тысяч – льготные категории.

Ранее ivbg.ru сообщал о дополнительных ограничениях для гостей и жителей Ленинградской области 31 декабря и в первые дни января. О них рассказал 2 декабря Александр Дрозденко.