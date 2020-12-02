В Пулково у пассажира изъяли 80 тысяч долларов

Россиянин, собиравшийся улететь в столицу Азербайджана, пытался перевезти с собой 90 тысяч долларов. На таможенном контроле мужчину задержали.

Как сообщило Северо-Западное таможенное управление, миллионер собирался полететь в Баку с пересадкой в Стамбуле. При себе пассажир имел внушительную денежную сумму в американских долларах.

Однако покинуть страну с такой суммой россиянину не позволил таможенный контроль. Максимальный лимит не декларируемых денежных средств составляет 10 тысяч долларов или 750 тысяч рублей. Именно столько уже бывшему миллионеру позволили перевезти.

Остальная сумма в размере 80 тысяч иностранной валюты была изъята как объект правонарушения. Есть вероятность возбуждения уголовного дела за контрабанду.