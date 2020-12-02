В Ленобласти зафиксирован спад безработицы

Количество безработных в Ленинградской области за последний месяц уменьшилось. Правда, спад незначительный – всего на несколько сотых процента.

Биржа труда представила данные, из которых следует, что ко 2 декабря в центрах занятости стоит на учете 2,96 % официально безработных граждан. Месяц назад это число составляло на 0,2 % больше – 3,17 процента.

В общей сложности на бирже труда сегодня состоит 35,2 тыс. человек, работу с начала года нашли 21,4 тыс. жителей. В банке вакансий ещё представлено больше 25 тыс. предложений от почти двух тысяч работодателей.