Стала известна цена на российское лекарство от коронавируса

Отечественный препарат «Спутник V» станет самым дешевым среди зарубежных конкурентов.

Стоимость вакцины «Спутник V» будет составлять около 10 долларов или 750 рублей. Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил, что это самая низкая цена на рынке препаратов против Covid-19.

При этом, закупочная стоимость на препарат для заграницы не изменится. Производство вакцины планируется запустить в Египте и Нигерии.

На данный момент лекарством заинтересовалось уже больше 40 стран. Общее количество заказанных доз вакцин достигло 1,2 млрд единиц.