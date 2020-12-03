Гастрономический туризм будут развивать в Санкт-Петербурге

Город должен стать центром притяжения гурманов со всего мира.
Как сообщил президент федерации рестораторов Игорь Бухарин на пресс-конференции ТАСС «Новая туристская география», в Санкт-Петербурге планируют развивать гастрономический туризм.
Игорь Бухарин считается, что в отличии от других крупных городов, в Санкт-Петербурге есть своя собственная кухня, которую необходимо развивать и продвигать.
Вам будет интересно
По маршруту Вещего Олега туристы смогут пройти на средневековых ладьях Новый туристического водный путь - от Ладожской крепости до кургана Вещего...
01.12.2020 130
В тоже время, по словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, сейчас Санкт-Петербург строит большие гастрономические планы с Ленобластью.