Новый свидетель по делу Соколова оказался мистификацией – адвокат

Защита обвиняемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко Олега Соколова, ранее просившая о вызове в суд нового свидетеля, который может рассказать о связи аспирантки и научного оппонента историка, заявила, что этот свидетель — фейк, придуманный самим оппонентом, следует из онлайн трансляции заседания.

Соколову по системе ФСИН-Письмо поступили сообщения от имении Жанны Рузавиной, где содержались сведения о том, что оппонент Соколова Евгений Понасенков встречался с Ещенко. Защита в начале заседания просила суд вызвать этого свидетеля, в когда выяснилось, что это выдумка, то приобщить распечатки писем как доказательство травли от Понасенкова. Суд согласился. Шоумена Евгения Понасенкова сам Соколов и его защита обвиняли в том, что его поведение и высказывания спровоцировали конфликты между влюблёнными и стали косвенной причиной убийства.

«Сегодня Понасенков опубликовал твит о том, что это он выступал от имени Жанны Рузавиной, которая обратилась к Соколову с намерением помочь и рассказать о встрече Ещенко и Понасенкова. Это еще одно доказательство травли с его стороны», — сказал адвокат Сергей Лукьянов.

Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.

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Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам историка, они планировали назначить дату свадьбы с Ещенко. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору на почве ревности с Ещенко.