На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 3 декабря ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 41км ограничение скорости движения в направлении г.СПб 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 107км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт в/о лотков.

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 518-523 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия.

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Скандинавия»:

км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая);

подъезд к г. Выборг №2 км 0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;