На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 3 декабря ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 41км ограничение скорости движения в направлении г.СПб 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 107км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт в/о лотков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 518-523 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая);
- подъезд к г. Выборг №2 км 0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 152 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-180 «Нарва»:
- км 89-90, ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 41-40, ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, ремонт шумозащитных экранов.
А-181 «Магистральная»:
- км 114-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 15-16 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 23:00, укладка а/б покрытия (работы ведутся ООО ТРЕСТ);
- км 25-27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, укрепление фундамента п-образной опоры.