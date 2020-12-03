Полицейские задержали участников ограбления начальника охраны фирмы в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали участников ограбления начальника охраны частного предприятия в Санкт-Петербурге, у которого забрали сумку с 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД России.

«В Санкт-Петербурге задержаны все участники ограбления охранника, лишившегося 2,5 миллиона рублей. Сотрудники полиции пресекли деятельность граждан, которые, по версии полиции, входили в этническую группу и промышляли имущественными преступлениями», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ноябре были задержаны двое граждан среднеазиатского государства 25 и 32 лет, подозреваемых в грабеже.

«Указанные граждане совместно с соучастниками еще 22 мая текущего года на улице Бобыльской около Лахта-центра, применив физическую силу, открыто похитили сумку с 2,5 миллиона рублей, паспорт и удостоверение у 48-летнего мужчины, работающего начальником охраны частного охранного предприятия», — сказано в сообщении.

В среду полицейские задержали двоих соучастников злоумышленников, их соотечественников 36 и 29 лет. Один из них находится на территории России нелегально.

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