В 2021 году квартиры в новостройках России могут подорожать на 10-12%

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают «Известия», в 2021 году средняя стоимость квадратного метра в новостройках России может вырасти на 10-12%.  

Причина – высокий спрос в 2020 году. Намечается дефицит доступных к покупке квартир. Он может привести к тому, что годовая динамика роста средней цены квадратного метра в новостройках действительно может быть на уровне 10-12%.

Средняя цена квадратного метра в новостройках в России в ноябре 2020 года выросла на 17,1% по сравнению с январем и на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года

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03.12.2020 45
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