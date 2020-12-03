В 2021 году квартиры в новостройках России могут подорожать на 10-12%

Как сообщают «Известия», в 2021 году средняя стоимость квадратного метра в новостройках России может вырасти на 10-12%.

Причина – высокий спрос в 2020 году. Намечается дефицит доступных к покупке квартир. Он может привести к тому, что годовая динамика роста средней цены квадратного метра в новостройках действительно может быть на уровне 10-12%.

Средняя цена квадратного метра в новостройках в России в ноябре 2020 года выросла на 17,1% по сравнению с январем и на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года