В «Смольном» пройдет открытие выставки «Лужский район в работах художников»

Уже завтра, 4 декабря, в 16.00 в выставочном зале «Смольный» состоится открытие выставки «Лужский район в работах художников».

В экспозиции — более 50 работ преподавателей детских художественных школ Ленинградской области — участников программы повышения квалификации «Летняя пленэрная практика». Выставка продолжит работу до 28 декабря.

Отметим, что в 1977 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, за большие успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 200-летием со дня основания» город Луга был награжден орденом Отечественной войны первой степени. 5 мая 2008 года Луге присвоено почетное звание Луга — «Город воинской славы».