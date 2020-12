Музыкальный сервис Spotify назвал имена исполнителей, которых петербуржцы чаще всего слушали в 2020 году.

Музыкальный сервис Spotify назвал исполнителей, ставших наиболее популярными у жителей Санкт-Петербурга за 2020-й год. Об этом пишут «Невские Новости».

Так, в пятерку самых полюбившихся петербуржцам музыкантов попали ЛСП, BTS, Скриптонит, Morgenshtern и kizaru. Самыми популярными треками 2020 года сервис признал kizaru — «Дежавю», The Weeknd — Blinding Lights, Morgenshtern, Элджей — Cadillac, BTS — Dynamite и Скриптонит — «Москва любит…». В пятерку наиболее полюбившихся горожанам альбомов попали Boulevard Depo — Old Blood, Miyagi & Andy Panda — Yamakasi, Хаски — «Хошхоног» , ЛСП — One More City, kizaru — Karmageddon.