Жителей Ленобласти приглашают на службу по контракту в пограничных органах ФСБ России

Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти объявило набор граждан на военную службу по контракту.

Приглашаются на вакансии контролера подразделений пограничного контроля, водителя, вожатого служебных собак, инструктора разведывательно-поисковой группы, младшего специалиста плавсостава подразделений береговой охраны. Службу по контракту проходят в подразделения пограничных органов ФСБ России, дислоцирующихся в Ленобласти.



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На службу ждут граждан России со средним (полным) образованием, для мужчин, не прошедших военную службу по призыву – высшее и годных по состоянию здоровья. Управление в свою очередь предлагает стабильное денежное содержание от 40 тысяч рублей, отпуск — от 45 суток, бесплатное медицинское обеспечение в ведомственных учреждениях, служебное жилье или денежная компенсация за наем жилых помещений, льготная выслуга лет, военная ипотека.

Более подробная информация по телефонам: 578-03-51 (Петербург), (8-81378) 2-32-68 (Выборг), (8-81369) 2-36-31 (Сосновый Бор).