За неделю в Ленобласти госпитализированы 47 человек с ОРВИ и гриппом

Из числа госпитализированных — 27 детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленобласти.

В настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения находится ниже порогового значения. За неделю, с 23 по 29 ноября, в больницы госпитализированы 47 человек, среди них – 27 детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость возросла среди детей от 0 до 2 лет на 2,3%.

Вам будет интересно В ВОЗ рассказали, как отличить симптомы гриппа от COVID-19 Специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют обращать внимание на характерные симптоматики заболеваний. COVID-19 и грипп схожи в некоторых симптомах: кашель, боли... 12.11.2020 471

В ведомстве напоминают, что не следует заниматься самолечением, а при первых признаках проявления заболевания вызывать врача на дом для получения адекватного лечения.