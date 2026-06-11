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Женщину с редчайшим врожденным заболеванием спасли в ЛОКБ

Врачи Ленинградской областной клинической больницы прооперировали 36-летнюю пациентку с редким врожденным заболеванием и кишечником, перекрученным вокруг своей оси на 720 градусов. Как сообщили в ЛОКБ, женщина долгие годы страдала от необъяснимых приступов болей в животе и высокой тонкокишечной непроходимости.

Женщину с редчайшим врожденным заболеванием спасли в ЛОКБ - Врачи Ленинградской областной клинической больницы прооперировали 36-летнюю пациентку с перекрученны
Фото: vk_com/wall-37854730_13987

Пациентку неоднократно госпитализировали в другие стационары, где снимали симптомы и отпускали ее домой. Однако причина болей оставалась невыявленной.

Диагноз ей смогли поставить только врачи ЛОКБ. У женщины обнаружили крайне редкое врожденное заболевание – неполный поворот кишечника во время эмбрионального развития, или синдром Ледда. Обычно такую патологию выявляют и оперируют в детском возрасте.

В случае пациентки кишечник оказался перекручен вокруг своей оси на 720 градусов, то есть на два полных оборота.

«Сам по себе этот случай крайне большая редкость. Для нас до сих пор остается вопросом, как она жила, питалась, смогла родить ребенка, а ее заболевание не привело к некрозу кишечника», – рассказал заведующий хирургическим отделением ЛОКБ Андрей Прядко

Врачи выполнили открытую операцию. Хирурги развернули кишечник, рассекли спайки, мешавшие прохождению пищи, и зафиксировали органы в правильном положении. После успешного вмешательства угроза некроза кишечника и повторных кризов осталась в прошлом. Сейчас женщину ничего не беспокоит.

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Фото на миниатюре: magnific

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