Из Lexus дочери китайского предпринимателя украли 15 млн рублей в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 1 декабря обратился 49-летний индивидуальный предприниматель из Китая. Из автомобиля его 25-летней дочери украли деньги.

Lexus RX 350 был припаркован на Московском проспекте. Из него пропали 15 млн рублей наличными. Пропажа денег обнаружена около 21:00. А в 19:00 мужчина делал остановку на улице Восстания, чтобы зайти в «Невский Центр».

Момент кражи и грабитель попали на запись камеры видеонаблюдения, установленной рядом с торговым комплексом.