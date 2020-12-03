Ученые утверждают, что прививка от туберкулеза способна облегчить течение коронавирусной инфекции.

Прививка от туберкулеза способна облегчить состояние человека, зараженного COVID-19. К такому выводу пришли ученые из СПбГУ, пишет «Петербургский дневник».

Изучив статистику заболеваемости коронавирусом в разных странах, они обнаружили, что вирус был менее активен там, где была популярна вакцинация. Это государства Восточной Европы, Финляндии, Кореи, Средней и Южной Азии, Африки. Специалисты уверены, что вакцина от туберкулеза способствует активации местного иммунитета на слизистых, через которые распространяется коронавирус.