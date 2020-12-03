В Лодейном Поле выбирают место установки стелы «Город воинской доблести»

Администрация Лодейнопольского района предлагает жителям высказать свое мнение по поводу планируемого места установки памятной стелы «Город воинской доблести» в Лодейном поле.
Предполагаемое место установки стелы – в сквере Якимовского на проспекте Ленина. У всех заинтересованных есть две опции: поддержать это решение или предложить другое место.
Редакция ivbg.ru напоминает: звание «Город воинской доблести» присвоено Лодейному Полю в 2020 году.
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