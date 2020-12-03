Глава Ленобласти открыл выставку особенных мастеров

В Международный день инвалидов открылась выставка керамики «Обыкновенное чудо» мастеров с особенностями интеллектуального и психического развития.

«Особенным людям требуется поддержка от общества и от государства. У многих из них большой творческий потенциал, они готовы работать для блага общества, но не могут раскрыться, потому что у них нет такой возможности. Для нас очень важно, чтобы каждый из них получил свой шанс и возможность проявить себя», — заявил глава региона.

Все работы созданы мастерами и выпускниками Всеволожского «Мультицентра социальной и трудовой интеграции».

Часть работ выполнена Вячеславом Викторовым и Михаилом Тарасовым, которые прошли обучение в Мультицентре и работают в «Балтийской керамике». Вячеслав творит керамические фигурки на самые разные темы. Михаил увлекается фотографией— в основном это фотопейзажи.

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Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.

Также во Всеволожском районе работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.