Башкира будут судить за убийство двоих коллег в Куровицах – он год ждал суда

Автор: Сергей Агутин
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Рабочий из Республики Башкортостан обвиняется в убийстве двух коллег в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Убийство произошло 18 декабря 2019 года на территории строительного городка АО «Ленгазспецстрой» в Куровицах. Жертвами 45-летнего обвиняемого стали двое рабочих-вахтовиков в возрасте 32 и 44 лет.

В ходе распития алкоголя обвиняемый убил первого собутыльника. Второй старался его остановить и тоже получил смертельное ранение. Убийца пытался оторваться от полиции на автомобиле, но не справился с управлением, съехал в лесополосу, где и был задержан.

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03.12.2020 101
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