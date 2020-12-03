Чиновница притворилась бедной и заселила в социальную квартиру в Морозовке родных

Из дома в поселке имени Морозова во Всеволожском районе выселят родственников бывшего сотрудника местной администрации по требованию прокурора и в соответствии с решением суда.

Жилплощадь оценивается в 1 миллион 552 тысячи рублей. Квартиру должны покинуть родственники 33-летней Анастасии Дударевой. Женщина ранее занимала пост начальницы отдела сектора управления муниципальным имуществом.

Еще в 2012 году, будучи юристом местной администрации, Дударева была признана малоимущей и встала в очередь на квартиру. С чиновницей был заключен договор социального найма. Позже по договору дарения она передала квартиру своей родственнице.