Жители Ленобласти могут поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте

Автор: Сергей Агутин
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Жители Ленинградской области могут принять участие в IV Всероссийском правовом диктанте. Он пройдет в период с 3 по 12 декабря в удаленном режиме.

Тестирование состоит из 40 вопросов. На ответы дается в общей сложности 60 минут. Главные темы 2020 года – поправки в Конституцию Российской Федерации и история Нюрнбергского трибунала.

Поучаствовать в IV Всероссийском правовом диктанте может любой желающий старше 14 лет по ссылке. После прохождения тестирования участнику предоставляются сертификат и результаты.

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