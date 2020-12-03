Жители Ленобласти могут поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте

Жители Ленинградской области могут принять участие в IV Всероссийском правовом диктанте. Он пройдет в период с 3 по 12 декабря в удаленном режиме.

Тестирование состоит из 40 вопросов. На ответы дается в общей сложности 60 минут. Главные темы 2020 года – поправки в Конституцию Российской Федерации и история Нюрнбергского трибунала.

Поучаствовать в IV Всероссийском правовом диктанте может любой желающий старше 14 лет по ссылке. После прохождения тестирования участнику предоставляются сертификат и результаты.