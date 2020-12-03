В расчёте на душу населения прожиточный минимум в Северной столице составил 11684,5 рубля.

Чиновники назвали размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за третий квартал текущего года для разных категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, на 3 декабря 2020 года размер прожиточного минимума на душу населения составил 11684,5 рубля, для трудоспособного населения — 12826,3 рубля, для пенсионеров — 9478,1 рубля, для детей — 11391,10 рублей.

В пресс-службе отметили, что такой подсчет очень важен: если по какой-то причине доходы гражданина не достигают прожиточного минимума, ему положены различные меры социальной поддержки — детские пособия, доплаты к пенсиям, государственная соцпомощь.