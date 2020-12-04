Более 200 медиков Санкт-Петербурга привились от коронавируса – власти

Более 200 медработников Санкт-Петербурга прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«Всего в город поступили 2042 дозы вакцины «Спутник V», из них 1600 доз сегодня. На этот момент привито уже 217 человек (медиков — ред.), из них 62 медика полностью, в два этапа», — говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, все вакцинированные медработники не испытывают побочных воздействий.

«Вакцинация проходит без осложнений, все медики чувствуют себя хорошо, работают, за их состоянием постоянно наблюдают коллеги», — сказал Беглов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в Минздрав России направлено подписанное со стороны Санкт-Петербурга соглашение о поставке вакцины против COVID-19 в количестве 4667 доз.

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Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге порядка 15 тысяч сотрудников медицинских организаций заразились коронавирусом, из них порядка 13 тысяч – медицинские работники.