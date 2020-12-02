Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

В первую очередь предлагается прививать врачей и учителей. Вакцинация будет добровольной.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой на следующей неделе начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса. По его словам, в стране произведено порядка 2 миллионов доз вакцины от COVID-19, что «дает возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию».

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Напомним, в России на данный момент зарегистрировано две вакцины COVID-19 — «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» «Вектора». Их внесли в список жизненно важных лекарств.