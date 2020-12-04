Подросток 16 лет скончался от COVID-19 при пандемии в Санкт-Петербурге

Подросток 16 лет с тяжёлым ожирением скончался от COVID-19 при пандемии в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина.

«К сожалению, в Петербурге есть один летальный случай смерти ребёнка, основной причиной которой стал COVID-19. Ребенок с тяжёлой сопутствующей патологией, с тяжёлым ожирением», — сказала Панютина.

По ее словам, скончавшемуся было 16 лет.

Панютина рассказала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей растет с сентября, возраст 75% заразившихся – старше семи лет. Всего в больницы отправляются порядка 10%.

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Наибольшую опасность инфекция представляет для детей с сопутствующими хроническими заболеваниями, с онкологическими проблемами, добавила она.