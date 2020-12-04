Более 250 снарядов времен войны уничтожили в Петербурге и Ленобласти за ноябрь

Автор: Гузель Галимова
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За прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено более 250 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 

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Фото: пресс-служба ЗВО

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены на стройках социальной инфраструктуры, на частных садовых участках и в лесных массивах региона. Все найденные боеприпасы были вывезены на спецполигон и уничтожены, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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25.11.2020 150

Добавляется, что ежедневно саперы выполняют более 10 заявок по разминированию в Ленобласти и Петербурге.

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