Более 250 снарядов времен войны уничтожили в Петербурге и Ленобласти за ноябрь

За прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено более 250 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены на стройках социальной инфраструктуры, на частных садовых участках и в лесных массивах региона. Все найденные боеприпасы были вывезены на спецполигон и уничтожены, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Вам будет интересно В Кировске нашли ржавые боеприпасы времен войны - фото Утром 24 ноября в дежурную часть ГУ Росгвардии сообщили о том, что на улице Северная в Кировске найдены ржавые предметы,... 25.11.2020 150

Добавляется, что ежедневно саперы выполняют более 10 заявок по разминированию в Ленобласти и Петербурге.