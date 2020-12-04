Участок дороги А-180 возле Витино и Глухово обустроят в 2021 году

В ходе прямой линии, проходившей 5 октября 2020 года, Александра Дрозденко попросили обустроить участок дороги А-180 в районе деревнях Витино и Глухово.

На запрос ответили ответственные сотрудники областного комитет по дорожному хозяйству.

Реконструкцией автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км 54+365, Ленинградская область (далее – Объект) занимается ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Проектной документацией по Объекту Глухово были предусмотрены пешеходные дорожки от автобусных остановок к ближайшему примыканию в поселок. Далее передвижение пешеходов предполагается по тротуарам населенного пункта. Также ФКУ Упрдор «Северо-Запад» принято решение организовать дополнительные пешеходные дорожки в Глухово вдоль автомобильного проезда.

Для отведения воды с проезжей части предусмотрен бортовой камень, с водосбросом в районе примыканий к населенному пункту, также для сбора воды устроена канава вдоль границы полосы отвода автомобильной дороги. Тротуар вдоль местного проезда выполнен в соответствии с нормами проектирования для населенных пунктов.

Также, проектом предусмотрено устройство наружного освещения на всем протяжении Объекта, в том числе на пешеходных дорожках и в подземных пешеходных переходах. Включение наружного освещения будет осуществлено после выполнения комплекса строительно-монтажных работ и ввода Объекта в эксплуатацию, ориентировочно в 2021 году.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 7 декабря Александр Дрозденко проведет «прямую линию» с ленинградцами. Глава Ленобласти с 16:00 до 17:00 будет отвечать на вопросы ленинградцев.