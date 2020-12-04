7 декабря Александр Дрозденко проведет «прямую линию» с ленинградцами

Глава Ленобласти 7 декабря в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет отвечать на вопросы жителей 47 региона.

Для ответов также приглашены главы районных администраций, они будут находиться в режиме видеоконференции. Звонки принимаются по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8(813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).

Ранее мы рассказывали, что во время “прямой линии” Александр Дрозденко решил проблему жительницы Тосно, которая не могла добиться от клиники расшифровки своей маммографии из-за «зависшего» аппарата.

Вам будет интересно Видео Александр Дрозденко обсудил с жителями социальный найм, аварийное жилье, водоснабжение В минувший понедельник, 16 ноября, губернатор Ленобласти обсудил актуальные проблемы и вопросы с жителями региона Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов... 17.11.2020 195

Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Как уже писал ранее ivbg.ru, Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.