Роспотребнадзор проверяет работу сталелитейной печи в Гатчине после обращения жителей

В ходе прямой линии, проходившей 5 октября 2020 года, у Александра Дрозденко спросили, какие меры будут предприниматься по поводу сталелитейной печи на улице Рысева в Гатчине.

Обратившихся жителей беспокоит выброс газов и шум, издаваемый производством. На вопрос ответили ответственные сотрудники областного комитета государственного экологического надзора.

После обращения жителей 11 ноября 2020 года была организована внеплановая проверка производства. Проведены замеры воздуха. Их результат должен быть известен ориентировочно после 20 ноября.

Администрацией Гатчинского района направлено письмо о необходимости замеров уровня шума в отдел областного Роспотребнадзора. Замеры произведены, но результаты проверки в комитет все еще не поступали.